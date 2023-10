Brambati: “Lukaku un campione, se fossi nei tifosi dell’Inter non lo fischierei”

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di "Maracanà" in onda su TMW Radio, ha detto la sua in vista di Inter-Roma: "Se fossi nei tifosi dell'Inter non porterei i fischietti. Lukaku è un campione e credo che quando i campioni li vai a stuzzicare...io lo lascerei stare. Ha fatto una scelta, basta. Di sicuro una protesta così lo fomenta. È una scelta condivisibile dal punto di vista del tifoso, ma se fossi in loro eviterei di portare i fischietti. Chi in marcatura su Lukaku? Se lo servi in un certo modo ed è in forma, non lo prende nessuno. Lukaku quest'anno l'ho visto straripante in alcune partite. Peccato per la Roma, sarebbe stato più spettacolo avere Dybala e Pellegrini".