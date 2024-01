Brambati: “Marotta ha sbagliato: non c’era niente da difendere. Se dice quelle cose…”

"Ha difeso la sua squadra, ma a mio avviso non doveva farlo perché non c'era niente da difendere", dice Brambati

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e opinionista, ha parlato così delle parole di Marotta:

"Faccio il mio tackle su Marotta. Secondo me ha fatto un'uscita architettata anche molto bene. Ha difeso la sua squadra, ma a mio avviso non doveva farlo perché non c'era niente da difendere. L'Inter è la più forte del campionato ma va detto che ultimamente ci sono stati degli episodi fortunatamente a favore dell'Inter e quindi l'attenzione mediatica naturalmente si è spostata su questi episodi. Deve ricordarsi che quando hai avuto episodi a sfavore si sono presentati a protestare lui e l'allenatore.