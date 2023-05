Brambati: “Euroderby, l’Inter ha un organico più completo ma quando è sfavorito il Milan…”

"Quando si alza in piedi Inzaghi, si gira e trova Lukaku, l'altro Origi o De Ketelaere. Il reparto avanzato che ha l'Inter il Milan non ce l'ha. Se ha il raffreddore Giroud è un problema. L'anno scorso i tre uomini chiave sono stati Maignan, Theo Hernandez e Leao e uno manca. E forse è l'unico che ha il Milan con le qualità di strappare, creare superiorità numerica. Non averlo potrebbe essere determinante al contrario".

De Ketelaere e Lukaku, ci investirebbe ancora?

"Lukaku non lo terrei per motivi economici. Se oggi ancora gli preferisce Dzeko ci sarà un motivo. E' evidente che si è ripreso ma non lo ha convinto pienamente. E' costato 10 mln di prestito e se rinnovi altri 10, oltre allo stipendio. Io punterei sui giovani, fai funzionare lo scouting e compri giovani che funzionano meglio. Non può passare la riconferma da un paio di gol. Su De Ketelaere dico che ci sarei cascato anche io, ho sempre detto che per me era un ottimo giocatore. Lo è ancora adesso e non so cosa sia successo".