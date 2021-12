Brambati: “Dopo l’uscita dall’Europa il Milan non ha alibi. Deve vincere lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha commentato l'uscita dall'Europa dal Milan di Stefano Pioli

"E' vero che probabilmente in Europa è solo l'Atalanta ad avvicinarsi a certi livelli. In testa in Italia però ci sono due squadre che hanno un 35enne e un 40enne. Pioli è arrivato dopo Giampaolo come seconda scelta, perché la prima era Spalletti. Oggi è quasi al terzo anno e si continua a dire del bel gioco, dei progressi, ma si deve cominciare a vincere qualcosa. Ora deve vincere il campionato, visto che è fuori dall'Europa, non hai alibi".