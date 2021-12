Milan, Ibrahimovic: “Ho paura di ritirarmi. Faremo di tutto per vincere lo scudetto”

Intervenuto a Radio Deejay, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato delle ambizioni rossonere

Intervenuto a Radio Deejay per promuovere il suo nuovo libro, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan , ha parlato delle ambizioni rossonere dopo l'eliminazione dalla Champions League. Ecco le sue parole:

CHAMPIONS - "Siamo delusi dall'uscita della Champions League, mi dispiace tanto e ci dispiace tanto ma lotteremo per vincere lo scudetto. Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento esiste anche il successo, cresceremo e prenderemo esperienza".