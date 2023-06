Brambati: “Mourinho? Troppo volgare con gli arbitri. Conte? So qualcosa ma…”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho? Alla stagione do un bel voto. Non la mettevo tra le prime quattro e anche in finale di EL"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho dopo la sconfitta in finale di ieri sera: "Alla stagione do un bel voto. Non la mettevo tra le prime quattro e anche in finale di EL. Ha perso solo ai rigori comunque ieri. Non doveva trascendere con l'arbitro, cercandolo nel parcheggio. E' da calcio dilettantistico, non da Roma.