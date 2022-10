Brambati: “Inter, Onana non convince. Prestazione di cuore? Quando si dice così…”

"Se avessero convalidato il gol del Barcellona, c'era una mezza papera di Onana. Non mi convince lui ma neanche Handanovic, il problema sarà scegliere quello che ti dà più sicurezza in quel momento. Ma non mi convince neanche l'alternanza. Per me poi Calhanoglu doveva essere da rosso, inoltre la mano di Dumfries alla fine...è stato un evidente errore dell'arbitro che avrebbe portato al pareggio. Credo debbano sfruttare la spinta emotiva di questa vittoria ma continua a non convincermi pienamente. La prestazione di cuore? Quando dicono così la cosa mi puzza, col cuore devi giocarci sempre".