Brambati: “Pjanic-Inter? Si deve prima sfoltire. Non capisco due rinnovi”

Le parole del procuratore: "Conte ha lasciato qualcosa di straordinario all'Inter, ma alla Juventus ha vinto tre Scudetti e aveva una base più solida"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, procuratore, ha parlato così delle voci che vengono dalla Spagna in merito all'interesse dell'Inter nei confronti di Miralem Pjanic: "L'Inter ha in organico tanti centrocampisti centrali. Ne ha una decina sotto contratto, quindi credo debba prima sfoltire. Per esempio non era il caso di rinnovare con Kolarov e Ranocchia, invece lo hanno fatto e per me sono rinnovi discutibili. E poi dovrebbero davvero sfoltire a centrocampo".