Brambati: “Lukaku ora, poi ne devi vendere due il prossimo anno. I problemi non finiscono”

L'ex calciatore e ora procuratore Brambati ha parlato ai microfoni di Tmw Radio della possibile partenza di Lukaku

"Vedremo se Conte gli ha lasciato la mentalità vincente, poi l'ossatura rimane. Il problema dell'Inter è che vendi Lukaku e poi ne devi vendere altri due il prossimo anno. I problemi non finiscono qui. Io comunque l'Inter, anche se da via Lukaku, la metto tra le pretendenti al titolo. C'è ancora la base per fare non bene ma benissimo. Di sicuro Lukaku e Hakimi sono assenze pesanti, come quella di Conte, ma metto l'Inter è ancora lì".