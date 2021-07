Brambati: “L’Inter ha perso Hakimi e Conte. Bisogna vedere se i giocatori…”

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati si è proiettato al prossimo campionato, parlando delle ambizioni dell'Inter

"Io credo sia stato preso per fare la differenza. Alla Juventus sono convinti di avere un buonissimo organico non sfruttato al meglio dal precedente allenatore. Se il mercato dovesse chiudersi oggi, davanti avrebbe Ronaldo, Morata, Dybala, Chiesa e Kulusevski. Avrebbe così un potenziale che non ha neanche l'Inter. Per me tutti insieme non giocheranno mai, già Morata, Ronaldo e Dybala sarebbe tanta roba. Ha tante frecce al proprio arco, tutti con caratteristiche differenti. Dybala poi ora è tornato, Pirlo non lo ha mai avuto veramente a disposizione. Per me credono in Dybala".