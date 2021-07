UFFICIALE – Inter, mercoledì l’amichevole con il Crotone: come vederla in tv

Il club nerazzurro ha fissato una nuova amichevole per mercoledì 28 e si giocherà contro la formazione calabrese che milita in Serie B

È stata fissata l'amichevole dell'Inter per mercoledì 28 luglio. La squadra che arriverà alla Pinetina dopo la Pergolettese sarà il Crotone. La formazione nerazzurra scenderà in campo alle 18 proprio contro la formazione calabrese ( che è interessata ad alcuni giovani nerazzurri ).

Il club rossoblù resterà poi in Lombardia per qualche giorno in ritiro. Ha dovuto rinunciare alla tournée in Spagna, per evitare i rischi della pandemia, come è successo all'Inter con il viaggio annullato negli States.