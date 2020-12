Brambati: “Scudetto? Punto sull’Inter. Juve-Napoli, sentenza politica. Sono schifato”

Tra Juventus-Napoli e lotta scudetto, a TMW Radio l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati punta sulla vittoria dell’Inter nella corsa al titolo:

JUVENTUS-NAPOLI – “Io sono schifato, sto con le altre squadre che si sono presentate in altre partite con tante assenze per Covid. La Federcalcio per una volta ha fatto le cose giuste. E’ stata una sentenza politica. E poi una sentenza a due ore da una partita? Non si poteva fare dopo? E’ tutta una questione politica”.

SCUDETTO – “Aspetto ancora a dirlo. Ne abbiamo viste di partenze a razzo. E’ una grande sorpresa, ci stanno facendo vedere delle cose che non mi aspettavo. Ad oggi punto ancora sullo Scudetto dell’Inter. Non giocherà bene la squadra di Conte ma ormai siamo a 7 vittorie consecutive”.

(Fonte: TMW Radio)