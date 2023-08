Brambati: “Sanchez? Inter spera faccia bene. Lukaku? Un agente mi diceva che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Il rendimento di Correa purtroppo in questi anni è stato sotto gli occhi di tutti. Sanchez nel suo periodo nerazzurro aveva portato risultati abbastanza alterni, anche perché aveva delle problematiche fisiche non indifferenti. All’Inter si augurano possa far bene, quantomeno meglio di Correa.