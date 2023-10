Brambati: “Scudetto? Inter, Milan e Napoli davanti. Juve? Allegri realista”

"Il Milan mi è piaciuto, peccato per la concretezza davanti, è mancata solo quella. Hai neutralizzato tutti i pericoli e potevi fargli male. Nei momenti chiave non sei stato arrogante, o per meglio dire concreto. E' anche vero che in questo momento Leao è questo e non è ancora un super-top. Ha tanti margini di miglioramento e spero che questi vengano fuori al più presto, per lui, per il Milan e i tifosi". A commentare le notizie del momento, a TMW Radio durante Maracanà, è stato Massimo Brambati , ex calciatore e procuratore.

"Io peso il valore del gruppo. Per Chiesa è stato usato il termine sognatore, che è giusto. A nessuno è vietato di sognare. La prima Juve di Conte, che arrivava da due settimi posti, alla fine ha vinto il campionato essendo inferiore al Milan come organico. Allegri è molto realista e credo che sposi il giudizio degli addetti ai lavori. Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più, però nel calcio non è mai detta l'ultima parola e Chiesa fa bene a sognare. Nell'organico non vedo dei calciatori che possono far fare il salto di qualità. E poi c'è una cosa da dire: il giocatore che doveva far fare il salto di qualità non si è visto e anche quest'anno lo ha tradito, parlo di Pogba. Anche al 50% poteva fare la differenza. Credo che a gennaio, se dovessero porre rimedio in quel ruolo, potrebbero fare qualcosa di più".