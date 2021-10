Brambati: “CR7, mi è arrivato uno spiffero sull’addio. La Juve aveva l’accordo con Dzeko”

Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, ha raccontato un retroscena sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Ho avuto una spifferata da una fonte interna. Ho tutti i dettagli di cosa è successo tra Ronaldo e la Juventus. Il giocatore aveva parlato con la società e la proprietà e aveva detto che se non avesse trovato squadra entro il 10 agosto, sarebbe rimasto alla Juventus. Dopo il 10 agosto si è dato atto a un tacito rinnovo, quindi tutti hanno dato per scontato che sarebbe rimasto. Il 28 mattina si è presentato nello spogliatoio e ha detto che se ne voleva andare, anche davanti a Cherubini e Nedved. Aveva l'ok di Dzeko, ma dopo la permanenza di Ronaldo aveva mollato, per questo il bosniaco è andato all'Inter. E la stessa persona ha detto che si stanno pentendo di non aver preso Donnarumma e che non è detta l'ultima parola".