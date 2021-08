Brambati svela: “Lukaku? Conte una volta minacciò il presidente Zhang”

Il retroscena raccontato dall'agente: "Lukaku? Zhang aveva detto a Conte che non lo avrebbero più preso: lui reagì così"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e oggi agente, ha raccontato un retroscena riguardante l'acquisto di Romelu Lukaku da parte dell'Inter nel 2019: "Conte era in campo per l’allenamento e fu chiamato a prendere parte alla conference call dove all’ordine del giorno c’era l’acquisto di Lukaku. Zhang aveva detto a Conte che non lo avrebbero più preso. Lui allora chiese se sarebbero arrivati Benzema o altri di quel calibro. Il presidente rispose semplicemente che il centravanti sarebbe stato un altro e allora Antonio minacciò la società di trovarsi un altro allenatore. Poi arrivò Romelu”.