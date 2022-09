Brambilla: “Inter, c’è carenza di leadership. Si sta smagnetizzando l’effetto Conte”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Michele Brambilla, giornalista e tifoso nerazzurro, analizza il momento non semplice che sta attraversando l'Inter. "Forse nell'Inter in questo momento c'è carenza di leadership e anche di voglia, ho visto una squadra supponente, non vedo la grinta dei tempi di Conte. Forse si sta smagnetizzando l'effetto Conte. ha dei blackout di filotti di partite intere sui quali dovrebbe riflettere, li aveva anche alla Lazio. Forse si ostina troppo col 3-5-2 fisso, non c'è più Perisic, è un lutto che non riusciamo ad elaborare".