Branca: “La Champions ti toglie molte energie. All’Inter nel 2010 rischiammo…”

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Questo il ricordo della stagione del Triplete: “Quando abbiamo vinto la Champions con l’Inter rischiammo di uscire con la Dinamo Kiev. In questa competizione si spendono molte energie, sono partite diverse ti portano via tanto dal punto di vista fisico. Quello di Raspadori è un gol pesantissimo che viene fuori da un’azione costruita, un giocatore come lui, se tieni la palla a terra, diventa pericolosissimo. Kvaratskhelia è fenomenale ed è un piacere per gli occhi, fa cose straordinarie”.