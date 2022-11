Branca: “Inter una delle pretendenti per lo Scudetto. Skriniar? Ha sempre detto…”

Intervenuto ai microfoni di Tv Play , in onda sul canale Twitch di Calciomercato.it, Marco Branca ha parlato della lotta scudetto in ottica Inter: "C’è stato un periodo ricco di incomprensioni, ma poi tutto è stato chiarito. Ora la squadra ha ripreso la marcia sicura, la stessa cominciata già durante lo scorso campionato. Credo che l’Inter sarà una delle pretendenti alla vittoria dello Scudetto".

"Rinnovo Skriniar? Vanno considerati diversi fattori. Conta soprattutto la sincerità fra le parti in causa, perché è sempre meglio essere sinceri in questi casi. Skriniar ha sempre detto di non voler cambiare e di trovarsi benissimo all’Inter. Spero che il club possa realizzare uno sforzo economico. Il rinnovo potrà avvenire, se ci sarà collaborazione".