Branca: “Inter, non si può dire nulla alla famiglia Zhang. Sembrava che la cessione…”

Intervenuto ai microfoni di Tv Play , in onda sul canale Twitch di Calciomercato.it, Marco Branca ha parlato della gestione dell'Inter da parte della famiglia Zhang . "Dal punto di vista della passione del figlio e delle somme di denaro investite non si può dire nulla".

"Le difficoltà capitano a chiunque, anche ai ricchi. Prima sembrava che la cessione del club fosse inevitabile, ora questa pressione non c’è più”. A prescindere dal fatto se dovesse vendere o meno, non si può dire nulla alla famiglia Zhang. Si è impegnata in un calcio che prevede somme piuttosto alte".