Branca: “Non torno all’Inter, Mou alla Roma farà bene. Conte? Campionato esemplare”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Marco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter, ha toccato vari temi, dallo scudetto nerazzurro al ritorno in Italia di Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

RITORNO ALL'INTER? - "Un ritorno all'Inter? Non sarebbe giusto. Quando finiscono grandi cicli, quando uno consuma grandissime energie e ha avuto stimoli pazzeschi... Ha bisogno di altro per ricostruire. In dieci anni ho vinto quindici titoli, credo sia giusto andare".

MOURINHO-ROMA - "Io l'ho visto bene, perché credo che vada in una proprietà ambiziosa che ha già ampiamente dimostrato l'idea prendendo Mou. Va in una città passionale, affamata di calcio. Ci sono tutti gli ingredienti e gli stimoli perché faccia benissimo lì. Può essere l'ambiente giusto anche per valorizzare tutta la passione che ha Roma per la squadra".

CONTE - "Nessuno ha mosse critiche alla squadra per il campionato, fatto in maniera esemplare. C'è stato da ridire per la parte europea, ma lui si difende benissimo da solo, così come la squadra, a suon di risultati. Ha confermato di essere la più continua, nella scorsa stagione è arrivata seconda, quest'anno prima, in più c'è una finale di Europa League. C'è stato bisogno di tempo per sistemarsi con la scelta di gioco, tattica".

