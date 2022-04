Branca: “Scamacca attaccante moderno, farebbe comodo sia all’Inter che al Milan”

L'ex direttore dell'area tecnica nerazzurra ha parlato del centravanti del Sassuolo, oggetto del desiderio di diversi club

Marco Branca, ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, intervenuto a Sky Sport ha detto la sua su Scamacca, uno dei calciatori più ambiti in Italia e non solo: "A chi farebbe più comodo fra Inter e Milan? A entrambe. Per età, maturazione, livello che sta raggiungendo, credo che sia uno degli italiani più forti, con un fisico importante, una bella tecnica, ha tutte le qualità per esprimersi con la giusta maturazione anche ad alti livelli. Credo che sia il più "moderno": oggi tutti cercano quelli bravi, veloci, alti, pesanti, bravi di testa, di destro, di sinistro... Lui è piuttosto completo".