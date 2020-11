Branchini: “Conte darà la sua anima all’Inter e vincerà lo scudetto. Lukaku? Raramente…”

Giovanni Branchini ha abbastanza esperienza nel calcio per potersi esprimere sulle sorti del campionato. Lo ha fatto nel corso dell’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Scudetto? Voto Inter. L’organico è più che competitivo e Antonio Conte riuscirà, prima o poi, a dare alla squadra la sua anima. Se L’Inter può vincere lo scudetto, anche Lukaku può trionfare nella classifica cannonieri. Raramente l’Inter vince senza i suoi gol e oltretutto batte bene i rigori. Più decisivo lui o Ibra? Lo svedese ultimamente sbaglia spesso dal dischetto, credo non ne batterà più. In ogni caso Boban ci aveva visto giusto a chiedere il suo ritorno”.

A proposito delle altre, invece, questo il parere del noto operatore di mercato: “Nella lotta per lo scudetto il Napoli viene subito dopo l’Inter: ecco perché la squadra di Gattuso non è tra gli outsider. In compenso ho grande stima per la Roma. Per la Juve credo che Pirlo abbia la qualità per venire a capo di una situazione tutt’altro che semplice. La Juve è competitiva per antonomasia. Al nuovo allenatore è stato affidato un gruppo con caratteristiche particolari e gli va concesso tempo. Il Milan ha tutto per arrivare in fondo. Pioli ha trovato la formula giusta, ha un gioco lineare che mette in evidenza i progressi dei giovani, peraltro aiutati dalla serenità di un Meazza deserto, ma soprattutto ben accompagnati dai leader. Con Ibra, saranno competitivi sino alla fine”.