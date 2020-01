Branchini: “Politano-Spinazzola non si fa più. Nulla di scorretto, è accaduto qualcosa che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, Giovanni Branchini, noto procuratore, ha parlato così del mancato scambio tra Inter e Roma che avrebbe coinvolto Matteo Politano e Leonardo Spinazzola: “Credo che lo scambio Spinazzola-Politano non si farà più. È accaduto qualcosa di inatteso. Penso che il deterrente migliore per evitare episodi del genere è avere calma e prudenza prima di fare le foto con le sciarpe… Se ci fosse più attenzione alla forma, questi incidenti di percorso non accadrebbero. Non c’è stato nulla di scorretto: se è vero che è stata una scelta tecnica, come avrebbe detto Conte, si resta un po’ sgomenti. Bisogna fare un passo indietro. Il colpevole? È veramente difficile schierarsi, penso che debba essere accaduto qualcosa che non possiamo sapere. Ci sono stati degli irrigidimenti delle parti, il segreto è tornare ad una burocrazia sana”.