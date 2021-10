Branchini: “Inter quest’anno più forte. Barella? Gli hanno fatto una promessa”

Le parole dell'agente: "Qualche volta ci sono anche delle promesse spese ai calciatori. Il caso di Barella rientra in questa fenomenologia"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Giovanni Branchini, agente FIFA, ha parlato così dell'ormai imminente rinnovo di contratto con l'Inter per Nicolò Barella: "Qualche volta ci sono anche delle promesse spese ai calciatori quando vengono acquistati: e qualche volta vengono mantenute. Il caso di Barella rientra in questa fenomenologia: non c'è una scadenza in atto, ma quando si è adoperato per poter venire all'Inter e ha accettato determinate condizioni, si è deciso tra le parti che se il suo rendimento avesse continuato ad essere positivo, il suo contratto avrebbero potuto rivederlo. Brozovic? Secondo me Brozovic se viene avvicinato da un club di metà classifica inglese che gli offre il doppio, non sarà interessato: mentre se si dovesse avvicinare il Real Madrid con un'offerta uguale a quella dell'Inter, può avere desiderio di cambiare. L'Inter? Per me è più forte quest'anno rispetto allo scorso".