"Il Barça non lo fece e per quello Ronaldo decise di andare via. Eravamo a casa dell’allora presidente Nunez e avevano trovato l’accordo per il rinnovo. Peccato che dopo pranzo le cifre pattuite erano state cambiate e scritte diversamente sui contratti. Ci sentimmo presi in giro e andammo via. Ronaldo era un ragazzo di un’intelligenza e correttezza incredibile. Non ha mai fatto scelte di comodo in tutta la sua carriera, che è sempre stata lineare. Ci tengo a sottolineare come il Fenomeno non sia mai stato coinvolto in alcun scandalo fiscale. Cosa tutt’altro che facile per i giocatori che passano dalla Spagna…".