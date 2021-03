Branchini: “Ronaldo? Per me resta. Juve danneggiata da arbitraggi in Champions”

Il famoso agente di calciatori è intervenuto a Deejay Football Club per parlare del momento e del futuro dell'attaccante della Juve

"Chi manderebbe via il capocannoniere del campionato? È cambiato il contesto, Ronaldo è sempre stato lo stesso, va sempre in campo per fare gol. Forse c'è un po' meno fiducia nel gruppo di quanta ce n'era prima. Le rifondazioni non sono facili, l'ossessione della Champions è un peso enorme per la Juve e rende tutto molto difficile. Accetto tutte le valutazioni sulle prestazioni di Ronaldo, nell'ultima partita episodi negativi, capisco tutto, ma Ronaldo è quello con un anno e mezzo in più. C'è un problema generale del nostro calcio, degli arbitraggi mai favorevoli alla Juventus in Europa. Mi sarebbe piaciuti che il presidente della Juve si fosse posto questo quesito. Juve sempre danneggiata dagli arbitraggi in Champions. Il nostro campionato è poco allenante. Il momento è questo, ma non credo che Ronaldo sia il colpevole. Secondo me resta".