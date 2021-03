Sconcerti: “Juve fuori colpa dei dirigenti. Ronaldo il vero equivoco del club”

Il giornalista ha parlato dell'eliminazione della Juve dalla Champions e delle colpe di questo fallimento dei bianconeri

Ieri la Juventus ha battuto il Porto 3-2 dopo i tempi supplementari, ma non è bastato per accedere ai quarti di Champions League. Su Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato dell'eliminazione dei bianconeri:

"Questa con il Porto è molto più responsabilità del gruppo dirigente. Ha perso la squadra, ma era una squadra nata in cattività, fra scelte azzardate e molti problemi che toglievano visione. Se prima era stata la società a costruire squadre forti ad altezza della Champions, è corretto dire che questa volta la società ha fatto qualcosa meno. I perché sono molti ma sono anche abbastanza chiari: la pandemia, l’usura della vecchia squadra, i cambiamenti forti della nuova a partire dall’allenatore. Il risultato, non da ieri, è che la Juve è meno competitiva. E’ una squadra interessante, ma non presente sui grandi livelli. E in Champions stavolta è mancato Ronaldo. Fu lui da solo a rimontare l’Atletico, è stato quasi soltanto lui a non apparire nelle due partite con il Porto. Alla fine arriva da lì il vero equivoco della società".