Brasile, Tite: “Su Neymar un rodeo di falli. I campioni vanno tutelati se…”

Intervenuto in conferenza stampa prima del match con la Svizzera, Tite, CT del Brasile, ha parlato anche di Neymar :

"Su Neymar, contro la Serbia, c’è stato un rodeo di falli. Dobbiamo tutelare i grandi giocatori, se vogliamo lo spettacolo. L’entrata di cui si è parlato (quella di Milenkovic, ndr.) non è stata cattiva, il giocatore non voleva fare male. Una precedente però forse sì. Non ho capito quanto Neymar si fosse fatto male e quando l’ho compreso, l’ho sostituito, ma ho sbagliato. Ney era già azzoppato quando ha partecipato con una giocata al primo gol. Avrei dovuto cambiarlo prima. E avrei dovuto togliere anche Danilo (l’altro grande infortunato della partita contro la Serbia, ndr.)