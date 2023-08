Manca ancora l'ufficialità, ma Gabriel Brazao può già considerarsi un nuovo giocatore della Ternana: il portiere brasiliano, classe 2000, lascia ancora una volta l'Inter e si trasferisce in prestito in Umbria. Per lui, dopo l'ultima esperienza alla Spal, una nuova chance per dimostrare il suo valore in Serie B dopo i tanti infortuni subiti negli anni.