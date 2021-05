Brehme: “Eriksen ha un ruolo da protagonista. Ha quello che serve in Serie A. So che…”

L'ex nerazzurro elogia il centrocampista danese dopo una seconda parta di stagione da protagonista

Da sicuro partente a titolare inamovibile. È la storia di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter. Se fino a dicembre, anche per bocca di Marotta, il centrocampista era fuori dal progetto tecnico, da gennaio la situazione si è capovolta per la felicità dei tifosi che in Eriksen hanno sempre riposto tante aspettative. E per la felicità di un ex nerazzurro, Andreas Brehme: "All'inizio ha avuto un brutto periodo, ma ha resistito e ottenuto un ruolo da protagonista all'Inter. Questo va detto. Ha quello che serve in Serie A, senza dubbio. Almeno ne sono convinto", dice l'ex nerazzurro a Ekstra Bladet.