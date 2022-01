Brehme: “Inter, a German club. Caro Gosens, ricordati dei tuoi antenati”

L'ex giocatore nerazzurro si mostra, anche sui social, orgoglioso dell'arrivo di un altro tedesco ad Appiano Gentile

In un'intervista ai microfoni di Fcinter1908.it di lui ha detto: «Un grandissimo acquisto per l'Inter. Mi piace tantissimo e poi conosce già bene la Serie A». Andreas Brehme ha lasciato intendere di essere molto felice dell'arrivo di Robin Gosens all'Inter e gli ha augurato di divertirsi molto in maglia nerazzurra. Gli ha anche fatto una raccomandazione sui social parlando di una 'German Inter' perché sono stati tanti i tedeschi della squadra milanese oltre a lui. E al neo giocatore interista ha scritto: "Ricordati dei tuoi antenati". Orgoglio germanico.