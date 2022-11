Brehme: “Inter, spero che Gosens sia parte del progetto ma lo vedo bene in un’altra squadra”

Intervistato dalla testata Magazine Pragma, Andreas Brehme, ex laterale tedesco dell'Inter , ha raccontato così il momento complicato del connazionale Robin Gosens, in odore di lasciare i nerazzurri a gennaio:

Il calciatore dell’Inter quando è stato chiamato in causa ha giocato bene come successo a Barcellona dove ha segnato. Può essere protagonista il nuovo anno oppure pensi che andrà via da Milano?

-Robin ha giocato bene come ad esempio a Barcellona ma anche in altre partite ha fatto bene anche se ha giocato per pochi minuti. Spero che sia nel progetto Inter per il prossimo anno che se lo vedo anche in un'altra squadra.