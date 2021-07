L’ex Inter Brehme ha deciso: tiferà Italia. Ecco il maglia azzurra di Barella

In Europa si sono divisi: c'è chi (pochi) tiferà per l'Inghilterra, ma anche tanti altri che faranno un tifo sfrenato per l'Italia di Mancini

Marco Macca

In Europa si sono divisi: c'è chi (pochi) tiferà per l'Inghilterra, ma anche tanti altri che faranno un tifo sfrenato per l'Italia di Mancini. La finale di Euro 2020 a Wembley divide il continente. Andy Brehme, ex terzino dell'Inter e campione d'Italia con i nerazzurri nel 1988-89, ha già deciso: il suo cuore stasera sarà azzurro. Ecco le sue foto con la maglia italiana di Nicolò Barella, centrocampista interista: