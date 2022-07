Inter, accelerazione definitiva di Marotta per Bremer: tempi e cifre dell’affare

A breve Simone Inzaghi avrà il difensore tanto richiesto in questa sessione di mercato. Come riporta Repubblica, c'è l'accelerazione definitiva di Beppe Marotta per Bremer. "Il dirigente dell'Inter ha chiuso con il Torino l'affare relativo al difensore brasiliano per 30 milioni di euro più bonus. Nei primi giorni della prossima settimana il trasferimento verrà ratificato, con Inzaghi che abbraccerà il suo nuovo difensore, da mesi d'accordo con i nerazzurri".