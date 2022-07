Bremer ha aspettato l’Inter fino all’ultimo: sì alla Juventus non solo per soldi

"Il Torino incassa subito 41 milioni di euro, con il totale che può però salire sino a 50 milioni con i bonus. Un'offerta irrinunciabile, che ha convinto il club granata ad accettare, nonostante i tentativi in extremis dell'Inter di "pareggiare", anche se non economicamente, la proposta della rivale. L'offerta nerazzurra si è spinta sino ai 30 milioni di parte fissa più bonus, aggiungendo non più il prestito, ma la vendita a titolo definitivo della stellina Casadei, valutato intorno agli otto milioni di euro, seppure con l'Inter che si sarebbe mantenuta il controllo garantendosi la "recompra". Non è bastata".

"Ma come e quando è maturata nella testa dell'ormai ex centrale del Torino l'idea di poter andare alla Juve? Non è un mistero che Bremer avesse da tempo un accordo con l'Inter: tre milioni a stagione sino al 2027. Pensare però che il cambio di rotta sia nato solo per una questione di soldi, dato che guadagnerà molto di più in bianconero, sarebbe limitante. Perché il brasiliano ha aspettato i nerazzurri a lungo, credendo di iniziare la stagione già nel nuovo club. L'Inter però non ha mai chiuso con il Toro, deludendo il giocatore e quando, tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, è comparsa all'orizzonte la Juve, i dubbi sono aumentati. Nei giorni seguenti, Bremer ha osservato da lontano, mentre era in Austria con il Toro, la trattativa tra i club e i suoi agenti, giungendo alla decisione finale".