Marchegiani: “Bremer adatto per club di alta classifica. Dzeko…”

Luca Marchegiani ha commentato, su Skysport, l'avvicinamento dell'Inter a Bremer. "Chiaro che sia un giocatore che si è messo più in mostra nell'ultimo campionato, questo lo sappiamo. Secondo me è adatto per una squadra di altissima classifica, una squadra che sappia impostare, ma che sappia giocare in anticipo ed essere in anticipo. Ce l'ha di suo ma con Juric lo ha fatto benissimo. È stato lo step che gli ha permesso di essere ambito dai nerazzurri e non solo", ha sottolineato sul difensore l'ex portiere.