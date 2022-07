CorSera – Bremer, giorni caldi: Inter pronta a spingersi fino a 30 milioni

Si è alzato ieri il sipario sulla stagione 2022/23 del Torino. Presente per l'inizio dei lavori anche Gleison Bremer, miglior difensore dell'ultima Serie A e oggetto del desiderio di numerosi top club, Inter in testa. Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione: "Il Toro è ripartito ieri mattina. A ranghi inevitabilmente ridotti. E a porte chiuse, perché all'interno del Filadelfia si stanno ultimando alcuni lavori che renderanno più funzionale e moderno il centro sportivo granata. Presente Ivan Juric. E anche Gleison Bremer, in attesa di novità dal mercato. Sono infatti giorni caldi per il 25enne brasiliano, miglior difensore dell'ultima serie A: l'Inter è pronta a presentare un assegno da 30 milioni di euro".