CorSera – Inter, Bremer non aspetta in eterno: l’incastro che può favorire la Juventus

La questione Bremer non è ancora stata definita, nonostante l'interesse datato dell'Inter e la volontà del giocatore di approdare in nerazzurro . Sul centrale brasiliano, complice il dilungarsi dei tempi, stanno provando ad inserirsi altri club, Juventus in testa, come scrive il Corriere della Sera:

"Marotta ha compreso che occorre fare in fretta. Lunedì incontrerà il presidente Cairo per tentare di finalizzare l'operazione sulla base di 30 milioni più 5 di bonus. Troppo elevato è il rischio di un sorpasso da parte della Juventus in trattativa con il Bayern Monaco per la cessione di De Ligt. Gli affari sono un gioco a incastro: se, come sembra, il Barcellona verserà nel weekend la cifra di 50 milioni per acquistare Lewandowski, i tedeschi avranno maggiori risorse per alzare la proposta alla Juve per il difensore olandese. I bianconeri aprono alla cessione (80 milioni più 10 di bonus): con il ricavato partirebbe la caccia a Bremer, il preferito di Allegri. Il brasiliano ha dato la parola all'Inter ma non aspetta in eterno".