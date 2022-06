Bremer, oggi incontro Inter-Torino: Marotta accelera, pronta una nuova proposta

Il mercato in entrata dell'Inter non si ferma: il prossimo obiettivo della dirigenza nerazzurra è Gleison Bremer , difensore centrale del Torino, da mesi promesso sposo interista. Secondo Tuttosport, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per un incontro tra le parti: "Oggi è un giorno importantissimo per il futuro di Bremer. È previsto, infatti, un incontro tra il Toro e l'Inter, appuntamento fissato la scorsa settimana. Dopo aver concluso l'operazione Lukaku, Beppe Marotta cercherà di definire l'operazione sul brasiliano che Simone Inzaghi vuole a tutti i costi. L'amministratore delegato della società nerazzurra ha già un accordo di massima con il giocatore ma questo non basta, visto che manca quello con il Toro. E Urbano Cairo intende monetizzare il più possibile, dal momento che si sta parlando di uno dei più forti centrali d'Europa con, inevitabilmente, molti estimatori".

"Il presidente granata, tramite il suo braccio destro Davide Vagnati, parte da una richiesta di 50 milioni considerando i prezzi che circolano per i difensori più forti. Basti pensare alla clausola rescissoria del bianconero De Ligt (120 milioni) e che il Chelsea sta cercando di abbassare per portarlo a Londra. Ma il giocatore brasiliano, nel momento in cui ha rinnovato per un'altra stagione con i granata, ha fissato dei paletti. Se non arriverà una proposta che accontenti tutti, il numero uno granata si dovrà accontentare di 25 milioni e se ci dovessero essere problemi anche su questa cifra Bremer potrà liberarsi a gennaio per 15. Naturalmente non si arriverà a questo perché non conviene a nessuno, ma intanto il brasiliano e il suo entourage si sono cautelati. Proprio per questo motivo i granata stanno lasciando la porta aperta anche ad altri club, pur sapendo che le preferenze del giocatore sono per l'Inter. Vagnati è sicuro che se dovesse arrivare una proposta importante da Chelsea, Tottenham o Juventus il giocatore non si opporrebbe. Lui stesso in un'intervista rilasciata dal Brasile ha ammesso che ci sono diverse possibilità e non esclude di andare all'estero".