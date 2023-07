Bremer: “Juve club migliore in Italia, resto e punto allo scudetto. Mi ispiro a Lucio e Chiellini”

«Certo, due anni fa con il Toro giocavamo una volta alla settimana e c’era più tempo per allenarsi. Quando giochi ogni tre giorni è dura, il primo mese non lo senti, il secondo nemmeno ma dal terzo mese in poi inizi a sentire la stanchezza. Lo scorso anno ho giocato tanto. Giocando una volta alla settimana dobbiamo concentrarci sul campionato e poi sulla Coppa Italia».

«Parlo spesso con lui, anche qui, è un difensore che ha fatto la storia della Juve, sa come funziona, è uno dei migliori. Gli ho chiesto se ha visto le partite dello scorso anno, abbiamo parlato delle marcature a uomo, a zona, abbiamo parlato degli aspetti da migliorare. Come difensori siamo molto simili».

«In realtà a quell’età vuoi essere un attaccante… Ho iniziato come centrocampista, mi piaceva giocare più vicino alla porta ed è per questo che mi piace fare gol, poi sono arretrato in difesa. Mi piace come gioca Casemiro, sta sempre in area. Poi ovviamente cito difensori: oltre a Chiellini, dico Thiago Silva e Lucio».