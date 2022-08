Bremer: “La Juve posto in cui volevo venire. Sentivo sempre il mio procuratore e…”

Al termine di Juventus-Sassuolo, Gleison Bremer ha commentato la vittoria dei bianconeri: "Il Sassuolo è una squadra fastidiosa, primi minuti non ci siamo trovati. Dopo è andata bene, abbiamo sbloccato la partita. Ho sbagliato passaggi, ma non ho rischiato. Questo è un punto positivo. Domani riposo e inizio a guardare video per fare autocritica. La prima partita è stata bella, non abbiamo preso gol. Questo è positivo".