Bremer: “È stata una gara importante dopo settimana difficile. Avevo detto al mister…”

Al termine di Juventus-Inter, Gleison Bremer ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: "È stata una partita importante dopo una settimana difficile con l'infortunio Ero in dubbio per questa partita, am ho detto al mister che volevo giocare. Con la rosa che abbiamo la difesa a tre è meglio. Cosa sta cambiando nello spogliatoio? Dobbiamo fare un passo alla volta, serve tempo e fare di più per vincere".