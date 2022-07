La Stampa: “Bremer ribadisce al Toro: vuole l’Inter. Accordo di 4 anni a…”

Ora tocca ai nerazzurri rilanciare per non perdere la priorità acquisita. Per sbrogliare la matassa sarà decisivo l'incontro tra Cairo e Marotta

Marco Astori

E' e resta Gleison Bremer l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la difesa. Manca ancora però l'accordo con il Torino, che continua a sparare altissimo nonostante la clausola da 15 milioni di euro del prossimo gennaio. Questo il punto da La Stampa: "Il Torino non ci sta. Chiede 40 milioni e il messaggio non è solo per l'Inter, che con la prima offerta è arrivato a 25 più un paio di giovani contropartite tecniche. Ma anche per l'ex dell'Atletico Mineiro portato in Italia nel 2018 dal ds di allora Petrachi.

Lui la scelta l'ha fatta da tempo raggiungendo un accordo per le prossime quattro stagioni con il club di Zhang a circa 3 milioni di euro all'anno, e l'ha ribadita al Toro. Ora tocca ai nerazzurri rilanciare per non perdere la priorità acquisita. Per sbrogliare la matassa sarà decisivo l'incontro, possibile in ogni momento, tra Cairo e Marotta. Prima l'Inter deve vendere Skriniar - l'obiettivo è farlo entro il weekend -, ma ognuno in questa fase fa il proprio gioco e Inzaghi ha ripreso a seguire anche Milenkovic. Ma il Toro deve riempire la banca, se vuole comprare".