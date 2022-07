CdS – Bremer alla Juventus e Skriniar al PSG, per l’Inter rischio doppia beffa

I piani dell'Inter per quanto riguarda la difesa rischiano di subire un forte scossone: l'improvvisa partenza di de Ligt verso il Bayern Monaco può garantire alla Juventus il denaro necessario per rilanciare il proprio interesse per Bremer, principale obiettivo di mercato dei nerazzurri. La grande beffa, come scrive il Corriere dello Sport, diventerebbe doppia nel caso in cui questo scenario si aggiungesse alla partenza di Skriniar: "Da ieri sera in viale della Liberazione si sentono a rischio... doppia beffa ovvero Skriniar scarificato sull'altare del bilancio (quando avrà i soldi di Kimpembe, vicino al Chelsea, il Psg si farà vivo e sarà difficile resistere) e Bremer in bianconero".