Il Brescia diffida la Lega Calcio: “Rinvio deciso senza consultare le squadre è illegittimo”

Il Brescia ha inviato una lettera con la quale diffida la Lega Serie A. Il club di Cellino si muovo contro la decisione di rinviare le gare di domenica, inizialmente da giocare a porte chiuse, al 13 maggio. Si chiede che le partite vengano recuperate prima della data decisa dalla Lega. Nel comunicato si legge: “È con vivo disappunto che prendiamo atto della decisione di rinviare al 13 maggio prossimo 5 gare della settima giornata di ritorno“. E ancora: “Si è deciso senza alcuna preventiva consultazione con le squadre associate. E’ una scelta illegittima, contraria alla logica ed al buon senso, oltre che assunta con modi e termini inaccettabili…”, scrive ancora la società lombarda. Per questo si parla di azione risarcitoria qualora non si prendesse in considerazione l’idea di recuperare prima le gare del 13 maggio.

(Fonte: il Messaggero)