Juve-Inter il 13 maggio? GdS: “C’è una postilla non scritta, si può giocare anche prima”

L’emergenza coronavirus sta colpendo duramente anche lo sport e il rinvio di cinque partite, tra le quali anche Juventus-Inter, ha generato inevitabili polemiche, sia per la scelta che per il tempismo. Al momento, il derby d’Italia è rinviato al 13 maggio ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c’è la possibilità che venga giocato anche prima: “A spingere sulla Lega per un rinvio non sarebbe stata solo la Juve, ma anche diversi (altri, invece, si sarebbero lamentati) club destinati alla giornata a porte chiuse. Il Milan aveva già chiesto il rinvio da giorni. L’Udinese aveva fatto suo il no del governatore Massimiliano Fedriga. E proprio a Udine è arrivata la prima telefonata: «Non si gioca». Anche per liberare la Fiorentina che già la sera prima era arrivata in Friuli. Ma è nato subito un nuovo giallo. Intanto sulla data del 13 maggio. Che ha una postilla, non detta, non scritta, neanche sussurrata. Se Inter e Juve uscissero, e ci si augura naturalmente il contrario, la partita potrebbe essere anticipata. Discorso che dovrebbe a maggior ragione riguardare le altre quattro partite. Dunque, il 13 maggio è una sorta di data limite”.

NIENTE LUNEDI’ – La Rosea, poi, commenta anche la possibilità che si giochi di lunedì, un’opzione che anche lo stesso Marotta ha scartato. “Sabato 7 e domenica 8 marzo, il divieto di manifestazioni aperte al pubblico sarà ancora in vigore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le partite a rischio porte chiuse sarebbero quattro: Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Bologna-Juventus e Inter-Sassuolo. La linea è ancora quella di evitare anche in questo caso le porte chiuse. Quindi, per tutte spostamento a lunedì, una linea che però va di traverso all’Inter che vuole una sorta di par condicio (anche perché ha il Getafe giovedì 12). Mentre per Atalanta-Lazio (niente lunedì, martedì 10 c’è il Valencia al Mestalla) si potrebbe trovare spazio o lo stesso 13 maggio, o anche il 29 aprile. Comunque lo si guardi, un bel rompicapo”.