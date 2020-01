Brescia, scout di mezza Europa su Tonali: Cellino fissa il prezzo, Inter e Juventus…

Sandro Tonali non è più una sorpresa: anche contro il Milan il gioiellino del Brescia ha messo in mostra tutte le sue qualità, e il suo nome è finito sul taccuino di tutti i top club italiani ed europei. Come riporta Tuttosport, venerdì sera allo stadio Rigamonti si è registrata una massiccia presenza di scout, giunti apposta per osservare il talentuoso classe 2000:

“Chi venerdì sera si trovava allo stadio ha raccontato di una massiccia presenza di osservatori, emissari, intermediari in tribuna a Mompiano. I ragazzi di Eugenio Corini contro Zlatan Ibrahimovic e soci, ok. Ma soprattutto sul prato si destreggiava un ragazzino dal capello fluente, impegnato nel disegnare calcio a suon di assist, aperture (almeno una, quella sì, “alla Andrea Pirlo” nel secondo tempo) e pure recuperi: otto, a bilancio. Ecco, Sandro Tonali non aveva bisogno di fornire ulteriori segnali delle proprie immense qualità, eppure per l’ennesima volta è riuscito a stagliarsi sopra la media. E gli scout di cui sopra hanno preso nota: su tutti, a parte le conclamate candidature di Juventus e Inter, quelli di Manchester United, Paris-Saint Germain e Borussia Dortmund.”.

CELLINO FISSA IL PREZZO – “Massimo Cellino, che non ha mai svenduto i gioielli della sua scuderia, a chiunque gli domandi se abbia deciso di aggiornare la cifra richiesta per vendere il cartellino di Tonali, assistito da Beppe Bozzo, risponde la stessa cantilena: 50 milioni. Dopodiché sull’ammontare dell’investimento si può ragionare, per esempio inserendo un paio di contropartite tecniche, quelle che al Brescia potrebbero solo fare comodo“.