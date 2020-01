Sandro Tonali è un giocatore da considerare il colpo della prossima estate. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, in questo mercato non ha aperto a nessuno, ma per giugno ci saranno oltre all’Inter e alla Juventus anche il PSG e il Manchester City. Il ragazzo, assistito dall’agente Beppe Bozzo, sarà al centro di un’asta internazionale da quanto riportato da Skysport.

(Fonte: SS24)