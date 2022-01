Briaschi: “Icardi? La Juve ha bisogno di un altro tipo di centravanti”

Le parole dell'ex centravanti: "Icardi? E' un calciatore che non gioca da un po' con continuità e ci sono da valutare dunque questi aspetti"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Briaschi, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia della Juventus: "E' un giocatore da area molto forte ma la Juve ha bisogno di un altro tipo di centravanti. E poi è un calciatore che non gioca da un po' con continuità e ci sono da valutare dunque questi aspetti. In ogni caso lo prenderebbe in prestito".